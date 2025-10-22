Big match e debutti | il weekend arbitrale che accende la Serie A
Sabato 25 ottobre, alle 18 in punto, lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ospiterà uno scontro al vertice tra due delle squadre più ambiziose del campionato: i partenopei e l’Inter. A soffiare nel fischietto sarà il fischietto di Aprilia, Daniele Mariani, scelto dalla Commissione Tecnica Arbitrale per dirigere il match clou dell’ottava giornata di Serie A. Con entrambe le compagini a caccia di punti preziosi per la corsa al titolo, ogni decisione arbitrale potrebbe rivelarsi decisiva. La giornata si aprirà venerdì sera con un’altra sfida carica di suggestioni: al Meazza andrà in scena Milan-Pisa, con il neo-promosso nerazzurro a caccia di un colpaccio contro i rossoneri. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
