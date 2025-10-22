Biasin critico | Tudor ha le sue colpe ma solo parzialmente C’è un aspetto che più degli altri oggi la Juventus sta pagando

Juventusnews24.com | 22 ott 2025

Biasin sull’allarme Juve: il tecnico deve darsi una mossa, ma le colpe partono da lontano e manca una figura chiave. La sua riflessione. Una sconfitta che apre il processo, un momento di crisi che non risparmia nessuno. Il ko della  Juventus  sul campo del  Como  ha inevitabilmente acceso i riflettori su  Igor Tudor, ma l’analisi del giornalista  Fabrizio Biasin, sulle pagine di  TMW, allarga il campo delle responsabilità. Pur ammettendo gli errori del tecnico,  Biasin  sottolinea come la situazione attuale sia figlia di problemi più profondi e di una grave mancanza a livello dirigenziale. L’AVVICINAMENTO A REAL MADRID JUVE Biasin: Tudor sbaglia, ma non è l’unico colpevole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

