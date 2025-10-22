Biasin ammette | Avevo questo terrore su Chivu ce l’ha fatta per un motivo Ecco l’obiettivo della società

Inter News 24 Le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabrizio Biasin, intervenuto nel podcast Calcio Selvaggio, ha parlato dell’inizio di stagione dell’ Inter. L’INIZIO DI STAGIONE DELL’INTER – Ho visto con la Roma la stessa Inter contro la Cremonese e me l’aspettavo così. Dopo aver fatto fatica nelle prime, l’Inter ha aggiustato la fase difensiva. Quando fa la fase difensiva al meglio diventa difficile da attaccare. Dalla sconfitta con la Juve c’è stata una svolta fondamentale, o si sta collegati alla passata stagione, a quel dramma sportivo oppure si svolta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin ammette: «Avevo questo terrore su Chivu, ce l’ha fatta per un motivo. Ecco l’obiettivo della società»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Biasin: “Cosa chiede l’Inter a quest’anno. Avevo terrore su Chivu, ce l’ha fatta perché…” - Intervenuto nel podcast Calcio Selvaggio, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'Inter e del lavoro svolto fin qui da mister Chivu ... Lo riporta msn.com