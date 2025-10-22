“Trovo ingiuste ma soprattutto ingenerose le critiche a Jannik Sinner per aver scelto, spiegandolo con argomentazioni comprensibili, di aver scelto di non partecipare alla Coppa Davis. Il campione della mia terra vi ha già partecipato vincendola due volte con e per i colori azzurri. Se per una volta ha deciso di saltare un torneo perché arriva in un momento che abbiamo visto tutti non essere di perfetta forma, un momento che interferisce con il suo recupero fisico, per quello che sta donando all'Italia bisognerebbe solo abbracciarlo invece che attaccarlo. Le sue scelte legittime di salute non possono autorizzare a muovergli critiche trasversali cosi pesanti e fuori tema sportivo, come sull'appartenenza linguistica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Biancofiore su Sinner: "Ingeneroso criticarlo, ha portato in alto i colori italiani. Jannik ripensaci sulla Coppa Davis"