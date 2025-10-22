Biancani commosso | | Perdita importante Vuelle e Vis | Grazie
Il sindaco Andrea Biancani ha ricordato la figura di Palazzetti affermando che "la città perde un grande imprenditore e un uomo di sport, profondamente legato alla città che ha sempre amato". Poi ha ricordato il suo impegno nello sport e come imprenditore, concludendo: "Una famiglia che in poche settimane ha visto anche la scomparsa della sua amata figlia Claudia. Come sindaco e l’intera amministrazione ci stringiamo al dolore della famiglia". A ricordare la figura di questo imprenditore anche l’ex sindaco Matteo Rcci che scrive: "Il mio pensiero in questo momento si rivolge anche a sua figlia Claudia che ci ha purtroppo lasciati prematuramente qualche settimana fa, nella speranza che si possano riabbracciare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
