Bianca Guaccero rompe il silenzio dopo la morte del padre | Il dolore mi abita dentro

Today.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianca Guaccero è rimasta chiusa in un dolore intimo e profondo per 12 giorni. Solo oggi, infatti, l'attrice e conduttrice ha deciso di condividere tutta la sua sofferenza per la morte del padre Ettore, scomparso lo scorso 10 ottobre. In un post Instagram contrassegnato da un immagine nera, le. 🔗 Leggi su Today.it

bianca guaccero rompe silenzioLutto per Bianca Guaccero, il messaggio su Instagram. “Ti amerò per sempre” - Dopo l’annuncio della morte, Bianca ha espresso il suo dolore attraverso una breve ma intensa Instagram story con la semplice frase “Ti amerò per sempre” su sfondo nero, lasciando poi spazio al ... Lo riporta msn.com

Lutto per Bianca Guaccero, è morto il padre Ettore: “Ti amerò per sempre” - Nelle ultime ore si sono tenuti i funerali dell'uomo che aveva 81 anni ... fanpage.it scrive

