Bersani a La7 | Da Meloni vittimismo che aggredisce e volontà di umiliare chi protesta per Gaza
“ Quando Giorgia Meloni dice che questi cortei e questa sinistra sono peggio dei terroristi di Hamas, la dice grossa. È praticamente una citazione del vicepresidente degli Usa J. D. Vance. Ma la novità che non può non essere considerata è che c’è un vittimismo che intimidisce. E non è il vittimismo bonario “chiagni e fotti”, ma un vittimismo che serve ad aggredire e a intimidire”. Così a Dimartedì (La7) Pier Luigi Bersani commenta le recenti esternazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni contro la sinistra, aggiungendo: “ Meloni ha accusato di voler fare ‘il weekend lungo’ coloro che hanno scioperato per Gaza e contro l’attacco alla Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
