Berrettini-Popyrin | orario precedenti e dove vederla in tv
(Adnkronos) – Matteo Berrettini scende in campo a Vienna. Oggi, mercoledì 22 ottobre, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin, numero 48 del mondo – in diretta tv e streaming – nel primo turno dell'Atp 500 austriaco. Berrettini, condizionato dagli infortuni che lo hanno costretto a saltare gli US Open, è reduce dall'eliminazione agli ottavi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Jannik Sinner gioca domani @ErsteBankOpen non prima delle 17.30 vs. Altmaier. In apertura (13.30) Berrettini vs. Popyrin e sul secondo campo Cobolli vs. Machac all'1. GRANDE Italia domani a Vienna! #Sinner #Berrettini #Cobolli - X Vai su X
?BERRETTINI TORNA IN CAMPO ALL'ATP 500 DI VIENNA ?Il cammino di Matteo Berrettini all'ATP 500 di Vienna (Austria) sta per cominciare! ?L' azzurro farà il suo esordio domani, mercoledì 22 ottobre, contro l'australiano Alexei Popyrin in un match che s - facebook.com Vai su Facebook
Quando si gioca Berrettini-Popyrin, ATP Vienna 2025: programma, tv, streaming - Mercoledì 22 ottobre si completerà il primo turno e scatteranno gli ottavi di finale del tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di ... Lo riporta oasport.it
LIVE Berrettini-Popyrin, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: servono risposte verso la Coppa Davis - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo ... Come scrive oasport.it
Berrettini-Popyrin, primo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Matteo Berrettini sfiderà l'australiano Alexei Popyrin nel match di primo turno dell'Erste Bank Open. Lo riporta msn.com