Berrettini-Popyrin | orario precedenti e dove vederla in tv

Periodicodaily.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Matteo Berrettini scende in campo a Vienna. Oggi, mercoledì 22 ottobre, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin, numero 48 del mondo – in diretta tv e streaming – nel primo turno dell'Atp 500 austriaco. Berrettini, condizionato dagli infortuni che lo hanno costretto a saltare gli US Open, è reduce dall'eliminazione agli ottavi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

berrettini popyrin orario precedentiQuando si gioca Berrettini-Popyrin, ATP Vienna 2025: programma, tv, streaming - Mercoledì 22 ottobre si completerà il primo turno e scatteranno gli ottavi di finale del tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di ... Lo riporta oasport.it

berrettini popyrin orario precedentiLIVE Berrettini-Popyrin, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: servono risposte verso la Coppa Davis - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo ... Come scrive oasport.it

berrettini popyrin orario precedentiBerrettini-Popyrin, primo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Matteo Berrettini sfiderà l'australiano Alexei Popyrin nel match di primo turno dell'Erste Bank Open. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Berrettini Popyrin Orario Precedenti