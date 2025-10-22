Prosegue l’avventura al Vienna Open 2025 per Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. I due azzurri, che si uniranno alla Nazionale per la Coppa Davis a Bologna, hanno staccato il pass per gli ottavi di finale dell’Atp 500 austriaco. Entrambi ci sono riusciti senza perdere nemmeno un set rispettivamente contro Alexei Popyrin e Tomas Machac e mettendo in campo una prova convincente soprattutto al servizio. Per il martello romano ci sarà ora il britannico Cameron Norrie, che al debutto ha eliminato Andrey Rublev, mentre Flavio Cobolli potrebbe affrontare Jannik Sinner in un infuocato derby. Le due partite si disputeranno giovedì 23 ottobre e saranno visibili in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Berrettini e Cobolli agli ottavi a Vienna 2025: quando giocano e contro chi