Berrettini e Cobolli agli ottavi a Vienna 2025 | quando giocano e contro chi
Prosegue l’avventura al Vienna Open 2025 per Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. I due azzurri, che si uniranno alla Nazionale per la Coppa Davis a Bologna, hanno staccato il pass per gli ottavi di finale dell’Atp 500 austriaco. Entrambi ci sono riusciti senza perdere nemmeno un set rispettivamente contro Alexei Popyrin e Tomas Machac e mettendo in campo una prova convincente soprattutto al servizio. Per il martello romano ci sarà ora il britannico Cameron Norrie, che al debutto ha eliminato Andrey Rublev, mentre Flavio Cobolli potrebbe affrontare Jannik Sinner in un infuocato derby. Le due partite si disputeranno giovedì 23 ottobre e saranno visibili in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
Cobolli debutta a Vienna con un successo: ottavi conquistati aspettando Sinner. Ok Berrettini - facebook.com Vai su Facebook
È ufficiale: Jannik Sinner salterà la Coppa Davis. I convocati da Filippo Volandri sono: Musetti, Cobolli, Berrettini, Vavassori e Bolelli #DavisCup #janniksinner - X Vai su X
Atp 500 di Vienna, Berrettini e Cobolli non sbagliano: gli avversari agli ottavi - Berrettini e Cobolli vincono all'esordio dell'Atp di Vienna: entrambi gli azzurri approdano agli ottavi di finale del torneo. Secondo sportface.it
Atp Vienna 2025, Cobolli e Berrettini vincono e volano agli ottavi - L'azzurro, n°22 del mondo, ha superato il ceco Tomas Machac (n°31) con il punteggio di 7- Come scrive msn.com
Vienna Open, Cobolli e Berrettini agli ottavi - All'esordio nei 16mi del torneo ATP 500 il primo ha battuto il ceco Tomas Machac in due set (7- msn.com scrive