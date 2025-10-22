Berrettini che potenza | questo passante gli ha rotto le corde

Ai sedicesimi di finale dell'Atp 500 di Vienna, Matteo Berrettini incontra Alexei Popyrin: il match si chiude in due set a favore dell'azzurro, che si impone per 7-6 6-3. Uno dei punti più pirotecnici della partita è questo passante durante il primo set: il colpo è talmente potente che gli rompe le corde della racchetta! Appena dopo il dritto il tennista si accorge che qualcosa non va e guarda il piatto corde, successivamente le telecamere fotografano la racchetta e confermano: corde spezzate. Che potenza Matteo!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Berrettini, che potenza: questo passante gli ha rotto le corde

