Berlusconi Dell' Utri e la mafia? Tutta una bufala! La Cassazione smonta tutte le accuse all' ex premier

La Corte di Cassazione ha definitivamente escluso qualsiasi collegamento tra il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi e Cosa nostra, ponendo la parola fine a un lungo contenzioso giudiziario che durava da anni. La Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dalla procura generale di Palermo contro la decisione della Corte d'appello, che a sua volta aveva bocciato la richiesta di sorveglianza speciale e la confisca dei beni nei confronti di Marcello Dell'Utri — difeso dagli avvocati Francesco Centonze e Tullio Padovani — e dei suoi familiari, assistiti dai legali Filippo Dinacci, Lodovica Beduschi e Francesco Bertorotta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Berlusconi, Dell'Utri e la mafia? Tutta una bufala! La Cassazione smonta tutte le accuse all'ex premier

