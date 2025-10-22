Bergamo una serata per non dimenticare chi dimentica
Bergamo. Una pellicola che emoziona, un dibattito per riflettere. Venerdì 24 ottobre alle 20.45 il Cineteatro Lottagono di Bergamo (Piazzale San Paolo 35) ospita la proiezione gratuita del film “Per te” di Alessandro Aronadio, seguita da un incontro pubblico dedicato al tema “Alzheimer: ricordare la cura, dimenticare il dolore”. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo e sostenuta dal D-festival 2025 – Festival del Disorientamento, invita la cittadinanza a una serata di cinema e consapevolezza per esplorare il valore della memoria, della fragilità e della cura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
