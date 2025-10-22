Bergamo il mistero dei fondi offshore nello scandalo della formazione

Cosa ci faceva Daniele Nembrini con decine di società tra Lettonia, Francia e Lussemburgo e conti bancari in quei Paesi e in Albania? Perché riceveva fondi da Dubai? Una ragnatela di transazioni offshore milionarie faceva capo al manager bergamasco che dal 3 luglio 2024 è indagato con altre 11 persone per vari reati tra i quali malversazione, falsi in atti e bilanci delle Fondazioni San Michele Arcangelo e Ikaros, cariche che ha lasciato lo scorso anno. Decine di società e conti esteri hanno movimentato molti milioni ed emergono da documenti in mano agli inquirenti che indagano sulle irregolarità nella gestione delle Fondazioni di formazione professionale vicine alla Curia bergamasca e a CL. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bergamo, il mistero dei fondi offshore nello scandalo della formazione

