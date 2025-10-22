Bergamo attesi mille tifosi dello Slavia Praga Stasera la sfida contro l’Atalanta

Ecodibergamo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. Si gioca la terza giornata di fase campionato della Champions League, fischio d’inizio alle 21. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo attesi mille tifosi dello slavia praga stasera la sfida contro l8217atalanta

© Ecodibergamo.it - Bergamo, attesi mille tifosi dello Slavia Praga. Stasera la sfida contro l’Atalanta

Leggi anche questi approfondimenti

bergamo attesi mille tifosiBergamo, attesi mille tifosi dello Slavia Praga. Stasera la sfida contro l’Atalanta - Slavia Praga, terza giornata di fase campionato della Champions League. Da ecodibergamo.it

bergamo attesi mille tifosiBergamo aspetta 1100 cechi, ultimi posti per il sold-out - Il raduno dei tifosi biancorossi sarà in Piazzale Alpini, da cui partiranno i pullman per raggiungere lo stadio ... calcioatalanta.it scrive

In arrivo da Praga quasi 1.100 tifosi dello Slavia. La curva: “A Bergamo in nero” - I pullman in città all’ora di pranzo: punto di ritrovo in Piazzale Alpini, poi allo stadio in navetta. Scrive bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Attesi Mille Tifosi