Bergamo attesi mille tifosi dello Slavia Praga Stasera la sfida contro l’Atalanta
CALCIO. Si gioca la terza giornata di fase campionato della Champions League, fischio d’inizio alle 21. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Erano i due uomini più attesi, eppure nello scontro tra i due sono venute fuori diverse sorprese. #Euroleague #EveryGameMatters #VirtusBologna - facebook.com Vai su Facebook
Bergamo, attesi mille tifosi dello Slavia Praga. Stasera la sfida contro l’Atalanta - Slavia Praga, terza giornata di fase campionato della Champions League. Da ecodibergamo.it
Bergamo aspetta 1100 cechi, ultimi posti per il sold-out - Il raduno dei tifosi biancorossi sarà in Piazzale Alpini, da cui partiranno i pullman per raggiungere lo stadio ... calcioatalanta.it scrive
In arrivo da Praga quasi 1.100 tifosi dello Slavia. La curva: “A Bergamo in nero” - I pullman in città all’ora di pranzo: punto di ritrovo in Piazzale Alpini, poi allo stadio in navetta. Scrive bergamonews.it