Bergamo 24 ottobre incontro con Maurizio Federico e Margherita Eichberg tra i temi la morte di Lisa ed effetti avversi del vaccino Covid
Il Gruppo “Inscienzaecoscienza” ha organizzato per venerdì 24 ottobre a partire dalle ore 18.30 presso l’Accademia della Salute. La prima parte dell’incontro verterà sulla vicenda che nel 2020 colpì la povera Lisa. Nella seconda parte si discuterà delle verità sulle caratteristiche dei “vaccini” Cov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
