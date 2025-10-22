benevento prolungamento di contratto per tre giallorossi

Tempo di lettura: < 1 minuto Giornata di rinnovi in casa Benevento con il club giallorosso che ha prolungato i contratti di Manconi, Carfora e Prisco. I primi due sarebbero scaduti a giugno 2026, motivo per il quale il sodalizio giallorosso ha preferito muoversi con largo anticipo per evitare di perderli a parametro zero alla naturale scadenza dell’accordo. Discorso diverso per Prisco il cui contratto sarebbe terminato solo nel 2027, ma il Benevento ha voluto blindarlo prolungandolo di un anno con un adeguamento dell’ingaggio così come per Carfora. Questa la nota: “Il Benevento Calcio – si legge – comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto economico con i seguenti tesserati: Jacopo Manconi, attaccante classe 1994, ha firmato il rinnovo che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2027; Lorenzo Carfora, attaccante classe 2006, ha sottoscritto il prolungamento del proprio contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2028; Antonio Prisco, centrocampista classe 2004, ha rinnovato il proprio accordo con il Benevento Calcio fino al 30 giugno 2028?. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

