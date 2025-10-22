Benevento attacco da sogno | solo i 3 migliori cannonieri di Bayern e Real segnano quanto la MLS!

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manconi, Lamesta e Salvemini hanno realizzato finora 16 reti sulle 19 totali del club campano di Serie C, numeri da. Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

