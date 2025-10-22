Bellingham apre i conti per regalare ai Blancos la vittoria in una vicenda molto combattuta

2025-10-22 23:08:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Jude Bellingham ha segnato il suo primo gol stagionale regalando al Real Madrid tutti e tre i punti dopo una combattuta vittoria per 1-0 sulla Juventus in Champions League. Bellingham ha segnato poco prima dell’ora al Bernabeu per aprire il suo conto per la stagione e mantenere il record del 100% dei Los Blancos nella competizione in questa stagione. Ma non è stata affatto una faccenda semplice nella capitale spagnola, con la Juventus, che deve ancora vincere in Europa in questa stagione, sprecando diverse buone occasioni per strappare un punto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com