Belgrado spari e esplosioni davanti al Parlamento | arrestato l'aggressore Vucic | Atto terroristico
A Belgrado un uomo ha sparato contro un gruppo di studenti. Durante la sparatoria una delle tende montate vicino al parlamento serbo ha preso fuoco scatenando il caos. In seguito alla sparatoria uno studente è rimasto gravemente ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Radio1 Rai. . Tensione a Belgrado. Colpi d’arma da fuoco si sono sentiti fuori al Parlamento serbo. Una tenda di studenti filogovernativi , sostenitori del Presidente Vucic, ha preso fuoco. Ferito con un proiettile un uomo. Arrestato l’autore degli spari. - facebook.com Vai su Facebook
Spari davanti al parlamento di Belgrado dove da mesi, in un parco, campeggiano alcune tende degli studenti in protesta. Una persona ferita è in gravi condizioni. Ad aprire il fuoco un uomo che è stato arrestato. Una delle tende ha preso fuoco. $ANSA - X Vai su X
Belgrado, espolosioni e spari davanti al Parlamento. Il presidente serbo Vucic: "Atto terroristico" - I l presidente Aleksandar Vucic ha definito l’accaduto un “atto terroristico” contro un gruppo di sostenitori del governo accampati davanti al Parlamento, annunciando un discorso straordinario per il ... Si legge su tg.la7.it
Belgrado, esplosioni e colpi d'arma da fuoco davanti al Parlamento: arrestato l'aggressore - Sparatoria e incendio nella tendopoli studentesca a Belgrado: un ferito grave, un arresto. Segnala msn.com
Terrore a Belgrado, spari davanti al Parlamento: un ferito grave - Mattina di paura a Belgrado, in Serbia, dove un uomo ha aperto il fuoco davanti al Parlamento dove, da diversi mesi, nel Parco Pionirsky, ci sono tende montate dagli studenti in protesta. Si legge su notizie.it