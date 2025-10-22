Belgrado spari e esplosioni davanti al Parlamento | arrestato l'aggressore Vucic | Atto terroristico

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Belgrado un uomo ha sparato contro un gruppo di studenti. Durante la sparatoria una delle tende montate vicino al parlamento serbo ha preso fuoco scatenando il caos. In seguito alla sparatoria uno studente è rimasto gravemente ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

belgrado spari esplosioni davantiBelgrado, espolosioni e spari davanti al Parlamento. Il presidente serbo Vucic: "Atto terroristico" - I l presidente Aleksandar Vucic ha definito l’accaduto un “atto terroristico” contro un gruppo di sostenitori del governo accampati davanti al Parlamento, annunciando un discorso straordinario per il ... Si legge su tg.la7.it

belgrado spari esplosioni davantiBelgrado, esplosioni e colpi d'arma da fuoco davanti al Parlamento: arrestato l'aggressore - Sparatoria e incendio nella tendopoli studentesca a Belgrado: un ferito grave, un arresto. Segnala msn.com

belgrado spari esplosioni davantiTerrore a Belgrado, spari davanti al Parlamento: un ferito grave - Mattina di paura a Belgrado, in Serbia, dove un uomo ha aperto il fuoco davanti al Parlamento dove, da diversi mesi, nel Parco Pionirsky, ci sono tende montate dagli studenti in protesta. Si legge su notizie.it

