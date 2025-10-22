Belgrado sparatoria contro alcune tende montate davanti al Parlamento dai sostenitori di Vucic arrestato 70enne - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Serbia un uomo di circa 70 anni ha aperto il fuoco davanti al Parlamento di Belgrado dove da mesi, in un parco, campeggiano alcune tende degli studenti in protesta. Nell’agguato è rimasto ferito gravemente un 57enne. Fermato il presunto autore dell’accaduto Questa mattina un uomo di circa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

belgrado sparatoria contro alcune tende montate davanti al parlamento dai sostenitori di vucic arrestato 70enne video

© Ilgiornaleditalia.it - Belgrado, sparatoria contro alcune tende montate davanti al Parlamento dai sostenitori di Vucic, arrestato 70enne - VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

belgrado sparatoria contro alcuneBelgrado, esplosioni e colpi d'arma da fuoco davanti al Parlamento: arrestato l'aggressore - Sparatoria e incendio nella tendopoli studentesca a Belgrado: un ferito grave, un arresto. Segnala msn.com

belgrado sparatoria contro alcuneSpara contro le tende degli studenti davanti al Parlamento di Belgrado: "Grave atto di terrorismo" - Momenti di panico questa mattina, mercoledì 22 ottobre, davanti al Parlamento di Belgrado, dove un uomo ha aperto il fuoco nei pressi del parco Pionirski, area che da mesi ospita alcune tende di ... Secondo today.it

belgrado sparatoria contro alcuneBelgrado, espolosioni e spari davanti al Parlamento. Il presidente serbo Vucic: "Atto terroristico" - I l presidente Aleksandar Vucic ha definito l’accaduto un “atto terroristico” contro un gruppo di sostenitori del governo accampati davanti al Parlamento, annunciando un discorso straordinario per il ... tg.la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Belgrado Sparatoria Contro Alcune