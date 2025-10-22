Belgrado sparatoria contro alcune tende montate davanti al Parlamento dai sostenitori di Vucic arrestato 70enne - VIDEO
In Serbia un uomo di circa 70 anni ha aperto il fuoco davanti al Parlamento di Belgrado dove da mesi, in un parco, campeggiano alcune tende degli studenti in protesta. Nell’agguato è rimasto ferito gravemente un 57enne. Fermato il presunto autore dell’accaduto Questa mattina un uomo di circa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
