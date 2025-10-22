L’atmosfera già tesa a Belgrado, la capitale serba, è stata scossa da un drammatico e violento episodio avvenuto proprio di fronte al sacrario della democrazia nazionale: il Parlamento. La mattinata è stata interrotta da spari che hanno generato il panico in un’area già sensibile per la presenza di un accampamento di protesta studentesco. Un uomo ha aperto il fuoco, lasciando dietro di sé una scia di orrore e un ferito in condizioni critiche. La rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine ha permesso l’immediato arresto dell’aggressore, ma l’incidente ha riacceso i riflettori sulla fragile situazione politica e sociale del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Belgrado, attacco davanti al Parlamento: colpi di arma da fuoco e un incendio tra le tende degli studenti