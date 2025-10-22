Belen Rodriguez è single? Arriva la sua replica che chiarisce
Belen Rodriguez: tra talento, fascino e versatilità nel mondo dello spettacolo. La nota showgirl smentisce: non è fidanzata. Belen Rodriguez è senza dubbio una delle figure più iconiche del panorama dello spettacolo italiano e internazionale. Nata a Buenos Aires nel 1984, la showgirl argentina ha saputo conquistare il pubblico italiano grazie a un mix di bellezza, talento e carisma che pochi riescono a eguagliare. Leggi anche Ultimo appuntamento con “Io Canto Family”: le anticipazioni La sua carriera inizia nel mondo della moda come modella, ma ben presto il suo percorso si amplia al piccolo e grande schermo. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Approfondisci con queste news
Belen Rodriguez è stata beccata insieme al chirurgo Kemal Alagol, dopo aver trascorso una serata insieme a Roma. Come si sono conosciuti i due e come sarebbe scoccata la scintilla - facebook.com Vai su Facebook
Belén Rodriguez, scatta il bacio con il nuovo fidanzato: chi è il chirurgo che le ha fatto ritrovare il sorriso - Dopo un’estate movimentata tra flirt e silenzi, Belén Rodriguez è tornata a sorridere. Si legge su alfemminile.com
Belen Rodriguez fidanzata? La conduttrice rompe il silenzio (la risposta inaspettata) - Solo pochi giorni fa alcune foto del settimanale Chi, hanno mostrato la conduttrice in compagnia di un uomo, Kemal Alagol. Secondo today.it
Belen Rodriguez rompe il silenzio e svela se è davvero fidanzata o meno - Belen Rodriguez in un modo o nell'altro è sempre al centro del gossip. Riporta isaechia.it