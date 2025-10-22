Belen Rodriguez è single? Arriva la sua replica che chiarisce

Belen Rodriguez: tra talento, fascino e versatilità nel mondo dello spettacolo. La nota showgirl smentisce: non è fidanzata. Belen Rodriguez è senza dubbio una delle figure più iconiche del panorama dello spettacolo italiano e internazionale. Nata a Buenos Aires nel 1984, la showgirl argentina ha saputo conquistare il pubblico italiano grazie a un mix di bellezza, talento e carisma che pochi riescono a eguagliare. Leggi anche Ultimo appuntamento con “Io Canto Family”: le anticipazioni La sua carriera inizia nel mondo della moda come modella, ma ben presto il suo percorso si amplia al piccolo e grande schermo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

