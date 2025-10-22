Bel Espoir | la nave-scuola che trasforma il Mediterraneo in un ponte di pace

Ostia, 22 ottobre 2025 – Conosciamo più da vicino una realtà unica al mondo che nei giorni scorsi ha avuto come protagonista il porto di Ostia, dove l’equipaggio della nave-scuola “ Bel Espoir ” ha incontrato Papa Leone XIV ( leggi qui ), in un momento simbolico di grande valore umano e spirituale. La Bel Espoir, il cui nome in francese significa “ Bella Speranza ”, è molto più di un veliero: è un simbolo di dialogo, di pace e di fratellanza tra i popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Il suo progetto nasce nell’ambito dell’iniziativa MED 25, promossa dall’Associazione Bel Espoir-AJD, da Mar Yam e dalla Diocesi di Marsiglia, con l’obiettivo di costruire ponti tra giovani di culture, religioni e nazionalità diverse. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it