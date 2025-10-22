' Beer&Biker' Oktoberfest a Sant' Agata Li Battiati

Da venerdì 24 ottobre a domenica 26 ottobre appuntamento al Parco Comunale di Via Bellini a Sant'Agata Li Battiati con l'evento dal titolo 'Beer&Biker Oktoberfest'. Aperitivi, concerti, birre in offerta, spettacoli, esposizione moto d'epoca, parco giochi aperto. Ingresso libero e parcheggio per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

