Beautiful anticipazioni USA | Hope abbandona Carter lui non resta in silenzio

Scopri le nuove anticipazioni USA di Beautiful: Hope mette fine alla storia con Carter, lui reagisce con un piano di vendetta. Che succederà nella prossima stagione? Hai mai avuto la sensazione che un addio serva a tutto. tranne che a guarire? Nelle nuove puntate americane di Beautiful la crisi tra Hope Logan e Carter Walton esplode in un turbine di scelte improvvise e colpi di scena che lasciano il pubblico senza fiato. Hope si ritrova sull’orlo di una decisione: accettare la brillante offerta di carriera che Carter le propone — o seguire ancora quel sentimento profondo che la lega a un altro uomo? Nel frattempo, Carter realizza che non basta costruire un futuro insieme se lei guarda altrove. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

