E siamo sempre lì: impantanati sul dibattito che delegittima nomina istituzionale e spessore professionale di Beatrice Venezi a direttrice musicale della Fondazione Teatro La Fenice, che giorno dopo giorno sta assumendo i toni di una vera e propria inquisizione mediatica e politico-culturale. Se il sovrintendente Nicola Colabianchi ha voluto puntare su un nome in ascesa, la reazione delle maestranze, in primis l’orchestra, ha risposto con un durissimo muro di gomma su cui è rimbalzata la qualunque, ma il cui potenziale offensivo – come il mirino a cui punta – sembra sempre più evidente. Oltretutto, come già abbiamo avuto modo di dire anche in altre occasioni, al netto della sacrosanta necessità di “chimica” e intesa tra podio e musicisti, la levata di scudi appare sempre più sproporzionata e solleva il sospetto che il vero “curriculum bocciato” alla direttrice d’orchestra non sia quello artistico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Beatrice Venezi, ieri incensata (anche dal mainstream) e ospitata in tv, oggi talento rinnegato. Un indegno voltafaccia o…?