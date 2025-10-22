Beatrice Venezi ieri incensata anche dal mainstream e ospitata in tv oggi talento rinnegato Un indegno voltafaccia o…?
E siamo sempre lì: impantanati sul dibattito che delegittima nomina istituzionale e spessore professionale di Beatrice Venezi a direttrice musicale della Fondazione Teatro La Fenice, che giorno dopo giorno sta assumendo i toni di una vera e propria inquisizione mediatica e politico-culturale. Se il sovrintendente Nicola Colabianchi ha voluto puntare su un nome in ascesa, la reazione delle maestranze, in primis l’orchestra, ha risposto con un durissimo muro di gomma su cui è rimbalzata la qualunque, ma il cui potenziale offensivo – come il mirino a cui punta – sembra sempre più evidente. Oltretutto, come già abbiamo avuto modo di dire anche in altre occasioni, al netto della sacrosanta necessità di “chimica” e intesa tra podio e musicisti, la levata di scudi appare sempre più sproporzionata e solleva il sospetto che il vero “curriculum bocciato” alla direttrice d’orchestra non sia quello artistico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
L'attacco Beatrice Venezi perché non allineata.
Secondo una donna e giornalista che ha dedicato persino una rubrica alle "grandi donne", Beatrice Venezi non può dirigere La Fenice perché in tal modo "la cultura si semplifica in favore del popolo" e "scade in favore dell'inclusione".
Caso Beatrice Venezi, lo scontro continua: il teatro La Fenice in sciopero per protesta - Il sindaco Lugi Brugnaro chiede un percorso conoscitivo ma si dice indisponibile a revocare la nomina di Beatrice Venezi
Beatrice Venezi, l'orchestra si ribella: «Non può dirigere la Fenice, la nomina venga revocata» - I professori d'orchestra del Teatro La Fenice chiedono di revocare la nomina di Beatrice Venezi, dopo essersi riuniti in assemblea ieri pomeriggio.
No a Beatrice Venezi direttrice, i lavoratori della Fenice in stato di agitazione - La protesta delle maestranze si aggiunge a quella dei musicisti dell'orchestra, che già avevano chiesto pubblicamente la revoca della nomina, ritenuta non all'altezza del teatro veneziano.