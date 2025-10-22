Battibecco tra Meloni e Schlein alla Camera

Durante il dibattito alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha criticato le manifestazioni per Gaza («Io non uso la sofferenza per propaganda») e ha attaccato le opposizioni sulle polemiche nate dall’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. «Voi stilavate liste di proscrizione per i cronisti, non date lezioni», ha detto Meloni rivolgendosi al Movimento 5 stelle. Le opposizioni hanno accusato il governo di aver creato un clima ostile verso i giornalisti, citando le ripetute denunce contro Report per le sue inchieste. Meloni a Schlein: «Da lei tentativi di gettare fango sull’Italia». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Battibecco tra Meloni e Schlein alla Camera

