Batteria infinita e prestazioni top | TicWatch Pro 5 Enduro crolla al prezzo più basso di sempre
TicWatch Pro 5 Enduro al prezzo minimo storico: 90 ore di autonomia, display dual, processore Snapdragon W5+ e costruzione militare. Offerta Amazon a 299€. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
