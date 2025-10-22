Batman Forever Chris O' Donnell ricorda Val Kilmer | Intenso e appassionato ma difficile da capire

L'attore che ha interpretato Robin nei due film di Joel Schumacher ha dedicato un pensiero al compianto collega scomparso. In una recente intervista del New York Post, Chris O'Donnell è tornato a parlare della sua esperienza sul set di Batman Forever, film del 1995 sull'Uomo Pipistrello diretto da Joel Schumacher. L'attore ha interpretato nel film Robin, l'amico e aiutante di Batman, al fianco di due diversi interpreti del protagonista, Val Kilmer nel primo film e George Clooney in Batman & Robin. Chris O'Donnell ricorda Val Kilmer "Era semplicemente un attore intenso, straordinario" ha ricordato O'Donnell "Era una persona seria e a volte poteva essere difficile da comprendere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

