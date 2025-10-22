Batman Forever Chris O' Donnell ricorda Val Kilmer | Intenso e appassionato ma difficile da capire
L'attore che ha interpretato Robin nei due film di Joel Schumacher ha dedicato un pensiero al compianto collega scomparso. In una recente intervista del New York Post, Chris O'Donnell è tornato a parlare della sua esperienza sul set di Batman Forever, film del 1995 sull'Uomo Pipistrello diretto da Joel Schumacher. L'attore ha interpretato nel film Robin, l'amico e aiutante di Batman, al fianco di due diversi interpreti del protagonista, Val Kilmer nel primo film e George Clooney in Batman & Robin. Chris O'Donnell ricorda Val Kilmer "Era semplicemente un attore intenso, straordinario" ha ricordato O'Donnell "Era una persona seria e a volte poteva essere difficile da comprendere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alicia Silverstone e Chris O’Donnell raccontano il set caotico del film #BatmanAndRobin del 1997 - facebook.com Vai su Facebook
Batman: Chris O'Donnell e lo spin-off mai realizzato su Robin - In una nuova intervista, Chris O'Donnell, storico interprete di Dick Grayson alias Robin in Batman Forever e Batman & Robin, ha rivelato per la prima volta i piani di uno spin- Come scrive cinema.everyeye.it
Chris O’Donnell, il Robin di “Batman Forever”, lascia la fama per diventare pizzaiolo - Dopo anni sotto i riflettori di Hollywood, Chris O’Donnell ha deciso di allontanarsi dalla celebrità e aprire una catena di pizzerie negli Stati Uniti. Da novelando.com.br
Batman vs. Superman, Chris O'Donnell prende in giro Justin Bieber - Ricordate il rumor che voleva Justin Bieber in corsa per il ruolo di Robin ne L'Uomo D'Acciaio 2 (Batman vs. Secondo cinema.everyeye.it