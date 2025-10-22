Basta supplenze brevi con i prof esterni cosa cambia per le medie e le superiori | la novità nella Manovra che cambia la Buona Scuola

Cambiano le regole per le supplenze brevi nelle scuole. Nel disegno di legge di Bilancio, bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla presidenza del Consiglio dei ministri, arriva una stretta: nelle scuole medie e superiori, per coprire assenze inferiori ai dieci giorni, non si potranno più chiamare supplenti esterni. D’ora in poi, saranno i professori già in servizio a dover garantire la continuità delle lezioni. Il principio alla base è ridurre la spesa per le supplenze brevi e rendere più efficiente l’uso dell’organico già presente a scuola. Ma il cambiamento, che a prima vista può sembrare una semplice misura di razionalizzazione, segna una svolta profonda rispetto a quanto previsto finora. 🔗 Leggi su Open.online