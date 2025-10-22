Bassino che sfortuna | frattura del piatto tibiale Giochi a rischio

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurra si è fatta male alla gamba sinistra durante un allenamento in Val Senales. Incerti i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bassino che sfortuna frattura del piatto tibiale giochi a rischio

© Gazzetta.it - Bassino, che sfortuna: frattura del piatto tibiale, Giochi a rischio

