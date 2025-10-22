Basket | Venezia che beffa a Cluj-Napoca! Sconfitta al supplementare dopo la rimonta in EuroCup
L’Umana Reyer Venezia perde la terza partita su quattro in EuroCup 2025-2026. A battere la squadra di Neven Spahija al supplementare l’U-BT Cluj-Napoca per 103-102. Fatale insomma la trasferta di Romania per gli orogranata, costretti sempre più a inseguire nonostante la doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi di Chris Horton. Decisiva, invece, quella da 17 e 13 di Dusan Miletic. Inizia già a farsi complicata la situazione per i lagunari, chiamati a cercare di riprendere ritmo in una competizione sulla quale si punta. Inizio di partita quasi da incubo per la Reyer che subisce Miletic, Woodbury e Russell per il 7-0 Cluj-Napoca. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
L'Umana Reyer Venezia esprime profondo sgomento e dolore per la tragica notizia dell'assalto subito dal pullman dei tifosi del Pistoia Basket e per la conseguente, drammatica scomparsa di Raffaele Marianella, autista dell’autobus. In questo momento di gra - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA BASKET Eurocup, 2^ giornata: Bahcesehir-Venezia 93-74 Secondo ko consecutivo in Europa per L'Umana Reyer #SkySport #Basket #Eurocup #SkySportBasket - X Vai su X
EC | Cluj-Napoca vs Reyer Venezia: diretta (89-89 overtime) - Creek segna subito da rimbalzo d'attacco, Parks risponde 73- Secondo pianetabasket.com
Diretta Cluj-Napoca Venezia/ Streaming video tv: Reyer per la conferma! (Eurocup, oggi 22 ottobre 2025) - Napoca Venezia streaming video tv: trasferta in terra rumena per la Reyer, che in Eurocup ha trovato la sua prima vittoria. Si legge su ilsussidiario.net
EC | Cluj-Napoca vs Reyer Venezia: dove in TV, preview, diretta - Questo pomeriggio la Umana Reyer Venezia è di scena alla BT Arena di Cluj- pianetabasket.com scrive