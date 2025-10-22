Basket | Venezia che beffa a Cluj-Napoca! Sconfitta al supplementare dopo la rimonta in EuroCup

L’Umana Reyer Venezia perde la terza partita su quattro in EuroCup 2025-2026. A battere la squadra di Neven Spahija al supplementare l’U-BT Cluj-Napoca per 103-102. Fatale insomma la trasferta di Romania per gli orogranata, costretti sempre più a inseguire nonostante la doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi di Chris Horton. Decisiva, invece, quella da 17 e 13 di Dusan Miletic. Inizia già a farsi complicata la situazione per i lagunari, chiamati a cercare di riprendere ritmo in una competizione sulla quale si punta. Inizio di partita quasi da incubo per la Reyer che subisce Miletic, Woodbury e Russell per il 7-0 Cluj-Napoca. 🔗 Leggi su Oasport.it

