Terza sconfitta nelle prime quattro partite di EuroCup 2025-2026 per Trento. La Dolomiti Energia di coach Massimo Cancellieri perde lo scontro tra squadre pari nel record (1-2) contro il Turk Telekom Ankara con il punteggio di 60-80. Solo DJ Steward in doppia cifra (11) per Trento, mentre Ankara ne manda cinque oltre quota 10 e Michael Jaden Devoe a 14. Partenza sprint per i padroni di casa, che volano sul 9-0 in tre minuti con Jogela, Steward e Mawugbe. Bankston è il primo a realizzare per gli ospiti, con un gioco da tre punti, ma inizialmente la Dolomiti Energia riesce a tenersi non solo avanti, ma anche con un vantaggio ancor maggiore.

Basket: Trento parte forte, ma Ankara rimonta e la travolge in EuroCup