Basket nelle scuole corso d' aggiornamento per gli insegnanti Un contributo per la crescita dei giovani
La Pallacanestro Forlì 2015 firma una nuova ed importante iniziativa per promuovere il basket nelle scuole. Il 27 ottobre, infatti, si terrà al Palafiera un aggiornamento professionale dedicato agli insegnanti delle medie e superiori della provincia di Forlì-Cesena dal titolo "Educare e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
