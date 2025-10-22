Concluso il primo raduno dell’era Luca Banchi. Al PalaTiziano di Roma un gruppo di azzurri con vista sul futuro si è ritrovato per tre giorni che hanno permesso al nuovo ct azzurro di fare il punto. Il programma è stato cambiato dai tragici eventi avvenuti poco lontano da Rieti che hanno portato la RSR Sebastiani a rinunciare alla disputa dello scrimmage con l’Italia. Così Banchi al termine del raduno: “ Siamo arrivati a conclusione di questo mini-raduno con un bilancio decisamente positivo che testimonia la qualità degli atleti coinvolti. Sono molto soddisfatto del livello di partecipazione di ognuno di loro, a riprova del fatto che indossare la maglia della Nazionale permette di moltiplicare le proprie risorse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Luca Banchi: “Mini-raduno positivo, soddisfatto del livello di partecipazione”