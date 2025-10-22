Basket Luca Banchi | Mini-raduno positivo soddisfatto del livello di partecipazione
Concluso il primo raduno dell’era Luca Banchi. Al PalaTiziano di Roma un gruppo di azzurri con vista sul futuro si è ritrovato per tre giorni che hanno permesso al nuovo ct azzurro di fare il punto. Il programma è stato cambiato dai tragici eventi avvenuti poco lontano da Rieti che hanno portato la RSR Sebastiani a rinunciare alla disputa dello scrimmage con l’Italia. Così Banchi al termine del raduno: “ Siamo arrivati a conclusione di questo mini-raduno con un bilancio decisamente positivo che testimonia la qualità degli atleti coinvolti. Sono molto soddisfatto del livello di partecipazione di ognuno di loro, a riprova del fatto che indossare la maglia della Nazionale permette di moltiplicare le proprie risorse. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Ieri sera, nella consueta trasmissione Toscana basket, ospite Luca Valentino, coach dell'Use Computer Gross. Tanti gli argomenti toccati in questo che è divenuto ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di basket - facebook.com Vai su Facebook
Luca Banchi è il nuovo coach dell'@Italbasket Riguarda la puntata di Basketball & Conversations con Andrea Trinchieri sul sito di LBA https://bit.ly/BCBanchi #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Italbasket, Luca Banchi fa il punto dopo il primo mini-raduno degli Azzurri - Il nuovo commissario tecnico della Nazionale si è detto soddisfatto dei suoi primi giorni in palestra da capo allenatore azzurro. Segnala msn.com
Italbasket, mini raduno a Roma e amichevole con Rieti: i convocati del ct Banchi - Leggi su Sky Sport l'articolo Italbasket, mini raduno a Roma e amichevole con Rieti: i convocati del ct Banchi ... sport.sky.it scrive
Concluso il raduno dell'Italbasket: «Questi ragazzi sono il nostro futuro» - Si è concluso a Roma il primo raduno agli ordini del nuovo ct dell'Italbasket Luca Banchi. Scrive msn.com