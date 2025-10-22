Basket l’Olimpia Milano sfida il Valencia per trovare continuità in Eurolega

Si disputa questa settimana la sesta giornata dell’Eurolega di basket e torna all’Unipol Forum di Assago l’EA7 Emporio Armani Milano, che domani sera sfiderà il Valencia in una sfida fondamentale per trovare sicurezza e continuità in un avvio di stagione ricco di alti e bassi. Le due formazioni sono appaiate a quota 2 vittorie e tre sconfitte, ma se la squadra di Ettore Messina è reduce dalla bella vittoria ottenuta in casa dello Zalgiris Kaunas, mentre gli spagnoli dopo due successi hanno ottenuto tre sconfitte consecutive che hanno aperto una crisi nella squadra guidata da Pedro Martinez. Milano è ancora in emergenza infortuni, con le ormai lunghe assenze di Josh Nebo e Vlatko Cancar (che proprio oggi ha annunciato la rescissione del contratto), cui si aggiungono quelle di Lorenzo Brown e Zach LeDay. 🔗 Leggi su Oasport.it

