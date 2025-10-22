Basket la Dinamo Sassari vince in FIBA Europe Cup contro i rumeni del CS Valcea grazie ai 38 punti di Buie
La Dinamo Sassari trova il primo successo stagionale in FIBA Europe Cup! I sardi, dopo il ko all’esordio contro lo Sporting CP, battono al PalaSerradimigni i rumeni del CS Valcea per 94-73 nella seconda giornata del girone G grazie soprattutto all’allungo nel quarto conclusivo dopo che gli avversari erano rimasti in scia per 30’. Decisivo Desure Buie che piazza ben 38 punti, con 19 punti di Carlos Marshall e 11 di Rashawn Thomas – Emmanuel Lecomte miglior realizzatore degli ospiti, con 16 punti di Deandre Pinckey. Desure Buie protagonista in avvio di match con cinque punti (5-4), con il numero 4 che raggiunge subito la doppia cifra per il +2 Dinamo (14-12) a metà parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
