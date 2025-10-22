Basket giovanili tre vittorie e due ko | bene le under 19 17 e 15

Procedono senza intoppi i cammini degli under 19, 17 e 15 nei rispettivi campionati Eccellenza. Contro la Jesi Taurus, l'Unieuro Under 19 si è imposta col punteggio di 74 a 70, con Casali protagonista ed autore di ben 18 punti (in doppia cifra anche Pedrotti con 16 punti, Gardini e Mustapha con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it