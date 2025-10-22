Basket femminile Sesto San Giovanni di sblocca in EuroCup battuto il Sepsi Sic
Primo successo europeo per la Geas Sesto San Giovanni che vincono nettamente la sfida contro le rumene del Sepsi Sic nel terzo turno di EuroCup Women. Match da sempre guidato dalle milanesi, che scappano via nella ripresa, guidate da Sara Roumy e Tinara Moore, entrambe con 16 punti. Parte forte la Geas e parte fortissimo Sara Roumy, che marca i primi 8 punti della sua squadra con due triple e Sesto San Giovanni che allunga subito sull’8-2. Non rallentano le milanesi e non rallenta Roumy, che con altri due canestri da oltre l’arco firma il +12 a 3’ dalla fine del primo quarto. Soffrono le rumene, aggrappate alla sola Meresz, autrice di 8 punti, e si va al primo stop con la Geas avanti 24-10. 🔗 Leggi su Oasport.it
