È arrivata poco fa la seconda sconfitta consecutiva della Dinamo Sassari nell’ EuroCup femminile 2025-2026. La compagine italiana si è dovuta arrendere in trasferta a KP Brno, che ha vinto per 76-73 un match risolto solo nel finale. La Dinamo, dopo aver subito per tutto il primo tempo rimanendo in partita, è riuscita poi a riavvicinarsi nei due quarti finali ma le ceche sono state abili a chiudere la contesa negli ultimi minuti. Top scorer del match una devastante Deauzya Richards con 28 punti, inutili ai fini del risultato finale. Il match si apre con cinque punti consecutivi di Galickova prima che la Dinamo risponda con Richards e Poindexter siglando il sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Dinamo Sassari battuta di misura dal KP Brno nella terza giornata di EuroCup