basket femminile colpo esterno di schio in eurolega il famila vince soffrendo con il flammes carolo

Colpo esterno del Famila Schio nella terza giornata dell’Eurolega. La squadra veneta sbanca il campo del Flammes Carolo, imponendosi per 81-79 al termine di una partita combattutissima e che ha visto le francesi trovare anche quella che sarebbe stata la tripla della vittoria, ma per fortuna arrivata a tempo scaduto. Si tratta del secondo successo europeo per Schio, che mantiene così il secondo posto in classifica nel gruppo B dietro al Galatasaray con cui si giocherà probabilmente il primato del girone nella sfida casalinga del prossimo turno. La miglior marcatrice di Schio è stata Cecilia Zandalasini con 15 punti, ma fondamentale anche la doppia doppia di Jessica Shepard, che ha concluso con 14 punti e 10 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it
