Prima sconfitta stagionale in campo europeo per la Magnolia Campobasso, che crolla davanti ai propri tifosi contro le ceche del Zabiny Brno, che si impongono per 76-54. Si riapre dunque tutto nella classifica del gruppo A, visto che ora Campobasso, Brno e Braine sono tutte con due vittorie ed una sconfitta. Non basta a Campobasso una super prestazione di Sara Madera, che ha concluso con una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi. La lunga azzurra è l’unica delle giocatrici della Magnolia a chiudere in doppia cifra. Brno, invece, trascinato dai 20 punti di Zoe Wadoux e da una Artemis Spanou da 16 punti e 12 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Campobasso crolla in casa contro Brno in EuroCup