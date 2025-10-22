Basket femminile Campobasso crolla in casa contro Brno in EuroCup
Prima sconfitta stagionale in campo europeo per la Magnolia Campobasso, che crolla davanti ai propri tifosi contro le ceche del Zabiny Brno, che si impongono per 76-54. Si riapre dunque tutto nella classifica del gruppo A, visto che ora Campobasso, Brno e Braine sono tutte con due vittorie ed una sconfitta. Non basta a Campobasso una super prestazione di Sara Madera, che ha concluso con una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi. La lunga azzurra è l’unica delle giocatrici della Magnolia a chiudere in doppia cifra. Brno, invece, trascinato dai 20 punti di Zoe Wadoux e da una Artemis Spanou da 16 punti e 12 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it
