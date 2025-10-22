Basket Eurocup | cadono Trento e Venezia
Bologna, 22 ottobre 2025 – In attesa degli impegni di Eurolega di Virtus Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega e dopo il passo falso di Trieste sul campo dell’Igokea (91-76), sono arrivati due ko per le italiane impegnate in Eurocup: decisamente beffardo quello rimediato dall’ Umana Reyer Venezia, battuta 103-102 in casa dei romeni del Cluj-Napoca: decisivi sono stati due liberi nel finale di Iverson Molinar, top scorer del match con 22 punti e capofila di un quintetto di giocatori del Cluj finiti in doppia cifra (18 punti per Russell, 17 a testa per Guzman e Miletic e 16 per Creek). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
