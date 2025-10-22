Basket ai nastri di partenza la Pallacanestro Femminile Pisa in serie C
Pisa, 22 ottobre 2025 – Nastri di partenza per la Pallacanestro Femminile Pisa, che debutta domenica in serie C, sul campo della neopromossa Bellaria Pontedera. La società del presidente Laura Guerrini va in continuità con l’organico della scorsa stagione, con due innesti di categoria.. LA FORMULA - Il campionato di serie C prevede la disputa di un girone a 11 squadre, insieme ad Altopascio, Pontedera, Montecatini, Grosseto, Porcari, Castelfiorentino, PF Firenze, Baloncesto Firenze, Chimenti Livorno e Virtus Siena. Al termine della regular season, le squadre classificate ai primi quattro posti saranno ammesse ai play-off per una promozione in serie B, mentre le ultime quattro prenderanno parte ai play-out per una retrocessione in Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
