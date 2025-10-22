Barella Inter Chivu pronto rimetterlo al centro contro il Napoli | può prendere il posto di Calhanoglu l’idea

Inter News 24 Barella Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro a cui Cristian Chivu vuole continuare ad affidarsi. I dettagli. Nicolò Barella sarà uno dei protagonisti indiscussi della partita tra l’ Inter e il Napoli in programma sabato. Dopo aver riposato nella vittoria contro l’ Union Saint-Gilloise, Barella tornerà a essere titolare nel cuore del centrocampo, come sottolineato da Sky Sport. Il tecnico Cristian Chivu, infatti, ha già programmato delle rotazioni in vista di questa sfida cruciale, e Barella, che è sempre fondamentale nel gioco nerazzurro, è pronto a dare il massimo per aiutare la squadra a mantenere il passo in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barella Inter, Chivu pronto rimetterlo al centro contro il Napoli: può prendere il posto di Calhanoglu, l’idea

