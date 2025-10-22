Barcone di migranti affonda nel Mediterraneo | 40 morti tra loro diversi neonati
Un barcone carico di migranti è affondato nel Mediterraneo. Quaranta persone di origine subsahariana, fra cui alcuni neonati, sono morti dopo che l’imbarcazione sulla quale viaggiavano è colata a picco al largo di Salakta, in Tunisia, nel governatorato di Mahdia. Lo ha riferito il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi, alla radio tunisina Mosaïque FM, aggiungendo che altre 30 persone sono state salvate dalla guardia costiera. Il portavoce ha aggiunto che la procura ha ordinato l’apertura di un’indagine. Da diversi mesi non si registravano tragedie così grandi nel Mediterraneo. L’estate scorsa al largo di Lampedusa un barcone si era rovesciato in mare causando la morte di 27 persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
