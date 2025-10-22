Barcellona Flick squalificato per una giornata ma non per il gesto dell’ombrello all’arbitro | salta il Clásico

Hansi Flick non sarà in panchina per il prossimo Clásico tra Barcellona e Real Madrid, dopo che la sua sospensione di una giornata è stata confermata dalla commissione disciplinare della Rfef. Squalifica per Flick: la ricostruzione della vicenda. L’allenatore tedesco era stato espulso sabato scorso durante il match contro il Girona, a causa di un doppio cartellino giallo. La prima ammonizione gli era stata inflitta per aver applaudito ironicamente una decisione dell’arbitro Jesús Gil Manzano al 90’, mentre la seconda arrivava subito dopo per un gesto di disapprovazione. Da espulso, Flick si è poi reso protagonista del classico gesto dell’ombrello al momento del gol dei catalani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Barcellona, Flick squalificato per una giornata (ma non per il gesto dell’ombrello all’arbitro): salta il Clásico

