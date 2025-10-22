Barbara Mazzali si dimette da assessora al Turismo della Lombardia | al suo posto pronta Debora Massari

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara Mazzali ha rassegnato le dimissioni "immediate e irrevocabili" dall'incarico di assessora al Turismo di Regione Lombardia. Al suo posto potrebbe arrivare Debora Massari, imprenditrice e figlia del maestro pasticcere Iginio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

