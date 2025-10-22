Barbara Mazzali lascia l' incarico di assessore al Turismo e Moda di Regione Lombardia
Barbara Mazzali ha rassegnato le proprie dimissioni immediate e irrevocabili dall’incarico di Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, ruolo che ha ricoperto per oltre due anni e mezzo. La decisione nasce dalla volontà di tornare a dedicarsi pienamente al mondo venatorio, che l’ha eletta, sostenuta e accompagnata sin dall’inizio del suo percorso politico. Durante il suo mandato, Mazzali ha contribuito in modo determinante a rafforzare la leadership della Lombardia come prima regione italiana per presenze e arrivi turistici, promuovendo un modello di sviluppo fondato su qualità, sostenibilità ed esperienzialità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
