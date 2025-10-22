Barbara D’Urso è tornata in televisione e, come da copione, non ha perso tempo a farsi sentire. Durante una recente puntata di Ballando Segreto, lo spin-off di Ballando con le stelle, l’ex volto di punta di Mediaset ha rotto il silenzio su un’etichetta che l’ha inseguita per anni: quella di “ regina del trash ”. E l’ha fatto con parole chiare, rivolgendosi indirettamente (e senza mai fare menzioni) a chi, come Pier Silvio Berlusconi, ha tracciato una linea netta con il suo passato televisivo. Con la solita ironia e una punta di sarcasmo, ha sottolineato come ciò che è stato definito “trash” non era una scelta personale, ma il risultato di un preciso orientamento editoriale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Barbara D’Urso è un fiume in piena, la stoccata a Pier Silvio Berlusconi: «Io trash? Ecco la verità»